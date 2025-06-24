Названный бомжом конгрессмен захотел перемирия с Трампом

Член Палаты представителей конгресса США Томас Мэсси в шутку заявил, что хотел бы перемирия с президентом США Дональдом Трампом по аналогии с прекращением огня между Ираном и Израилем. Об этом пишет издание Newsweek.

«Я хотел бы заключить перемирие между мной и президентом Трампом, если я смогу добиться такой же сделки после того, как он сбросил на меня бомбы», — отметил конгрессмен.

Он уточнил, что хвалить Трампа за урегулирование конфликта между Израилем и Ираном пока рано, добавив, что можно получить признание, «не нарушая при этом конституцию».

Трамп в своем аккаунте в соцсети TruthSocial резко раскритиковал Мэсси после его слов об ударах США по ядерной инфраструктуре Ирана, назвав его «бомжом».

До этого неназванный чиновник из Израиля после объявления президента США Дональда Трампа о перемирии между Ираном и Израилем заявил, что оно будет действовать, если все стороны конфликта будут его соблюдать.

В ночь на 24 июня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее МИД Катара осудил удар Ирана по военной базе США.