Израильский чиновник назвал условие для установления перемирия с Ираном

Axios: перемирие на Ближнем Востоке будет действовать при его соблюдении

Неназванный чиновник из Израиля после объявления президента США Дональда Трампа о перемирии между Ираном и Израилем заявил, что оно будет действовать, если все стороны конфликта будут его соблюдать. Слова чиновника приводит журналист портала Axios Барак Равид.

«Если все стороны будут его соблюдать (прекращение огня — прим. ред.), оно будет действовать», — сказал собеседник Равида.

В ночь на 24 июня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны не было никакого соглашения о прекращении огня. По его словам, окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

Утром 24 июня иранский телеканал Press TV сообщил, что режим прекращения огня с Израилем вступил в силу. По его данным, это произошло после «четырех волн иранских атак».

Ранее стало известно, как Иран может отомстить США в случае провала переговоров.