На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху проинформировал правительство о договоренности по Ирану

Kan: Нетаньяху сообщил правительству о прекращении огня с Ираном
close
Abir Sultan

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил кабинету министров в ходе ночного заседания о договоренности с Ираном о прекращении огня, информирует израильская гостелерадиокомпания Kan.

«[Нетаньяху] проинформировал министров о достигнутых договоренностях о прекращении огня с Ираном во время заседания кабинета министров, которое длилось почти до 2.00 ночи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе заседания Нетаньяху раскрыл содержание разговора с американским президентом Дональдом Трампом, в результате которого и был достигнут прогресс в деэскалации. Авторы публикации подчеркивают, что израильские министры получили указание не давать комментарии прессе, пока «ситуация на земле» после прекращения огня не прояснится.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп объявил о том, что стороны, вовлеченные в конфликт, достигли соглашения о прекращении огня. Он отметил, что через сутки мир увидит «официальный финал 12-дневной войны».

Согласно информации Reuters, Иран дал согласие на прекращение боевых действий с Израилем при содействии Катара.

Ранее в Тегеране произошли новые взрывы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами