Нетаньяху проинформировал правительство о договоренности по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил кабинету министров в ходе ночного заседания о договоренности с Ираном о прекращении огня, информирует израильская гостелерадиокомпания Kan.

«[Нетаньяху] проинформировал министров о достигнутых договоренностях о прекращении огня с Ираном во время заседания кабинета министров, которое длилось почти до 2.00 ночи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе заседания Нетаньяху раскрыл содержание разговора с американским президентом Дональдом Трампом, в результате которого и был достигнут прогресс в деэскалации. Авторы публикации подчеркивают, что израильские министры получили указание не давать комментарии прессе, пока «ситуация на земле» после прекращения огня не прояснится.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп объявил о том, что стороны, вовлеченные в конфликт, достигли соглашения о прекращении огня. Он отметил, что через сутки мир увидит «официальный финал 12-дневной войны».

Согласно информации Reuters, Иран дал согласие на прекращение боевых действий с Израилем при содействии Катара.

Ранее в Тегеране произошли новые взрывы.