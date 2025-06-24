Хинштейн рассказал о своем разговоре в машине с Путиным

Хинштейн: с Путиным в машине мы говорили о курской земле и ее возрождении

Разговор в машине с президентом России Владимиром Путиным шел о происходящем в Курской области. Об этом ТАСС рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, разговор в президентской машине шел о разном. В том числе о том, что происходит и происходило на курской земле. О том, как область должна возрождаться, и о решениях, которые для этого необходимы.

Отвечая на вопрос о том, насколько он часто общается с главой государства, Хинштейн ответил, что это происходит по мере необходимости.

В мае после освобождения приграничных территорий Курской области от Вооруженных сил Украины Путин посетил регион. После личной встречи с Хинштейном глава государства посадил его в свою машину, чтобы продолжить разговор в дороге. Путин в ходе своего визита встретился с волонтерами в местном гуманитарном штабе. К нему присоединились Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ранее Хинштейн пообещал ощутимые результаты своей работы в Курской области.