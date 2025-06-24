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СМИ: Нетаньяху проводит заседание кабинета безопасности

CNN: Нетаньяху проводит заседание кабинета безопасности в узком составе
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Ronen Zvulun/Reuters

После заявления президента США Дональда Трампа о достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и Ираном премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал заседание кабинета безопасности в узком составе. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.

По данным телекомпании, в совещании принимают участие министр стратегического планирования Рон Дермер, глава МИД Гидеон Саар, министр обороны Исраэль Кац, лидер израильской ультрарелигиозной партии ШАС Арье Дери, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп объявил о том, что стороны, вовлеченные в конфликт, достигли соглашения о прекращении огня. Он отметил, что через сутки мир увидит «официальный финал 12-дневной войны».

Согласно информации Reuters, Иран дал согласие на прекращение боевых действий с Израилем при содействии Катара.

Ранее Трамп назвал ответ Ирана на американские удары «очень слабым».

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