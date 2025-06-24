На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп: прекращение огня между Израилем и Ираном будет действовать вечно

Трамп заявил, что перемирие между Израилем и Ираном будет длиться вечно
close
Kevin Lamarque/Reuters

Заключенное Израилем и Ираном перемирие будет «длиться вечно». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

«Я думаю, что прекращение огня бессрочно. Оно будет длиться вечно», — сказал он, отвечая на вопрос, как долго продлится прекращение огня.

По его словам, война полностью окончена. Трамп не верит, что Израиль и Иран «когда-либо снова будут стрелять друг в друга».

Он также назвал этот день великим для США и для Ближнего Востока и добавил, что «рад выполнить эту работу».

В ночь на 24 июня президент США сообщил, что стороны конфликта договорились о прекращении огня. По его словам, спустя 24 часа мир будет приветствовать «официальное окончание 12-дневной войны».

По данным Reuters, Иран согласился на прекращение огня с Израилем при посредничестве Катара.

Обе стороны официально не комментировали слова американского президента о достигнутой договоренности.

Ранее МИД Катара назвал сюрпризом удар Ирана по американской базе в стране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами