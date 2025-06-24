Трамп: прекращение огня между Израилем и Ираном будет действовать вечно

Трамп заявил, что перемирие между Израилем и Ираном будет длиться вечно

Заключенное Израилем и Ираном перемирие будет «длиться вечно». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

«Я думаю, что прекращение огня бессрочно. Оно будет длиться вечно», — сказал он, отвечая на вопрос, как долго продлится прекращение огня.

По его словам, война полностью окончена. Трамп не верит, что Израиль и Иран «когда-либо снова будут стрелять друг в друга».

Он также назвал этот день великим для США и для Ближнего Востока и добавил, что «рад выполнить эту работу».

В ночь на 24 июня президент США сообщил, что стороны конфликта договорились о прекращении огня. По его словам, спустя 24 часа мир будет приветствовать «официальное окончание 12-дневной войны».

По данным Reuters, Иран согласился на прекращение огня с Израилем при посредничестве Катара.

Обе стороны официально не комментировали слова американского президента о достигнутой договоренности.

Ранее МИД Катара назвал сюрпризом удар Ирана по американской базе в стране.