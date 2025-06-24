По данным NYT, Иран заранее уведомил Катар о предстоящей атаке по американской авиабазе

NYT: Иран заранее сообщил Катару о предстоящем ударе по авиабазе США

Иран заранее предупредил власти эмирата Катар о предстоящем ударе по находящейся в стране базе Военно-воздушных сил США. Об этом, ссылаясь на информированные источники, сообщает газета New York Times (NYT).

По сведениям собеседников издания, в Тегеране не хотели, чтобы удар по авиабазе Аль-Удейд привел к значительным потерям. Поэтому иранская атака, скорее, имела характер символического ответа на американские удары по ядерным объектам Исламской Республики.

24 июня агентство Bloomberg сообщило, что Военно-воздушные силы США намеренно избегали поражения исследовательских реакторов во время атаки на иранский ядерный комплекс, расположенный в Исфахане.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы США. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу в Катаре.

Ранее Трамп заявил, что ударом по американской базе в Катаре Иран «выпустил пар».