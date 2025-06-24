США избегали ударов по ядерным реакторам Исфахана

Военно-воздушные силы (ВВС) США намеренно избегали поражения исследовательских реакторов во время атаки на иранский ядерный комплекс, расположенный в Исфахане. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на слова четырех официальных лиц в Вене, ознакомленных со спутниковыми снимками.

По информации агентства, три реактора, находящиеся на территории комплекса, не пострадали в результате атаки, в то время как большинство промышленных зданий вокруг были разрушены. В качестве примера неповрежденного объекта приводится миниатюрный нейтронный реактор китайского производства, введенный в эксплуатацию в 1991 году, для работы которого используется 900 граммов оружейного урана. Корпуса всех трех реакторов находятся под гарантийным контролем Международного агентства по атомной энергии.

В ночь на 22 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о нанесении ударов американскими военно-воздушными силами по трем ядерным объектам Ирана, основным из которых был завод по обогащению урана Фордо. Этот объект, содержащий зал с центрифугами, защищен стометровой скалой и слоем железобетона, что делает его практически неуязвимым для воздушных бомбардировок.

Ранее вице-президент Вэнс выступил против участия США в конфликте с Ираном.