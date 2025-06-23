Трамп заявил, что ударом по американской базе в Катаре Иран «выпустил пар»

Трамп: Иран своим ударом выпустил пар, и теперь возможен мир на Ближнем Востоке

Иран «выпустил пар», ударив по американской военной базе в Катаре, теперь возможен путь к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Самое главное, что они выпустили пар, и, надеюсь, больше не будет ненависти. Возможно, Иран теперь сможет двигаться к миру и согласию в регионе, и я с энтузиазмом призываю Израиль сделать то же самое», — написал американский лидер.

По его словам, ущерб от иранской атаки минимален. Он также поблагодарил Тегеран за предварительное предупреждение об ударе.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы США. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу в Катаре.

В Иране заявили, что применили для атаки столько же ракет, сколько бомб Вашингтон использовал для ударов по ядерным объектам на территории исламской республики.

Ранее Трамп назвал ответ Ирана на американские удары «очень слабым».