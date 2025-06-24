В Иране после удара по американской базе заявили, что не хотят эскалации

МИД Ирана после удара по базе США заявил, что Тегеран не хочет эскалации

Иран не хочет эскалации напряженности на Ближнем Востоке, удар по американской военной базе в Катаре был ответом на агрессию США. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи, его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Арагчи назвал нападение США на Исламскую Республику признаком слабости и отчаяния Израиля.

«Подчеркнув, что Иран не хочет эскалации напряженности в регионе, министр иностранных дел назвал ракетный удар нашей страны по военной базе Аль-Удейд ответом на вопиющую агрессию США против территориальной целостности и национального суверенитета Ирана и добавил, что в случае любых дальнейших действий США Иран будет готов ответить еще раз», — говорится в сообщении МИД.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы США. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу в Катаре.

В Иране заявили, что применили для атаки столько же ракет, сколько бомб Вашингтон использовал для ударов по ядерным объектам на территории Исламской Республики.

Ранее Трамп назвал ответ Ирана на американские удары «очень слабым».