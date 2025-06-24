На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иране после удара по американской базе заявили, что не хотят эскалации

МИД Ирана после удара по базе США заявил, что Тегеран не хочет эскалации
close
Asad/Global Look Press

Иран не хочет эскалации напряженности на Ближнем Востоке, удар по американской военной базе в Катаре был ответом на агрессию США. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи, его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Арагчи назвал нападение США на Исламскую Республику признаком слабости и отчаяния Израиля.

«Подчеркнув, что Иран не хочет эскалации напряженности в регионе, министр иностранных дел назвал ракетный удар нашей страны по военной базе Аль-Удейд ответом на вопиющую агрессию США против территориальной целостности и национального суверенитета Ирана и добавил, что в случае любых дальнейших действий США Иран будет готов ответить еще раз», — говорится в сообщении МИД.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы США. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу в Катаре.

В Иране заявили, что применили для атаки столько же ракет, сколько бомб Вашингтон использовал для ударов по ядерным объектам на территории Исламской Республики.

Ранее Трамп назвал ответ Ирана на американские удары «очень слабым».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами