В Раде предложили Зеленскому поработать над своим поведением и внешним видом

Депутат Дубинский предложил выгнать Зеленского, если он будет в США без костюма

Власти США должны выгнать президента Украины Владимира Зеленского, если тот в следующий раз приедет в Вашингтон не в деловом костюме. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«В следующий раз, когда Зеленский прилетит в Вашингтон, если он будет не в костюме с галстуком, то надо сразу загонять обратно в самолет, и домой», — написал парламентарий.

Дубинский выразил уверенность в том, что Зеленский должен хорошо поработать не только над своим поведением, но и внешним видом.

Администрация президента США просила Зеленского одеться подобающе перед переговорами в Белом доме. Но украинский лидер проигнорировал эту просьбу и пришел в своем обычном виде. Во время встречи в Овальном кабинете Белого журналист Брайан Гленн спросил главу Украины, есть ли у него костюм. После этого вопроса ситуация в Белом доме начала накаляться, и в итоге переговоры завершились перепалкой Зеленского и президента США Дональда Трампа.

В дальнейшем Гленн рассказал, что получил «тысячи угроз» из-за своего замечания Зеленскому.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Зеленского в совершении трагической ошибки во время встречи с Трампом.