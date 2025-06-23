На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иране оценили продолжительность конфликта с Израилем

CNN: конфликт Ирана и Израиля может продлиться два года
close
PalSand/Shutterstock/FOTODOM

Конфликт между Ираном и Израилем может продлиться два года. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил высокопоставленный иранский чиновник.

«Иранское правительство хочет, чтобы Соединенные Штаты напрямую заплатили за войну, а не поддерживали Израиль», — говорится в сообщении.

Источник канала отметил, что иранская сторона готова к войне, однако требуют, чтобы власти США несли ответственность за свои действия и не «стояли за спиной у Израиля».

До этого сопредседатель группы по сотрудничеству Совета Федерации РФ с Собранием Исламского совета Исламской Республики Иран Дмитрий Василенко заявил, что конфликт Ирана и Израиля попытаются «загасить» в ближайшие два-три дня. Он подчеркнул, что для нападения на Иран не было никаких оснований. Сенатор добавил, что произошедшее является актом глупой агрессии и демонстрацией силы.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана.

Ранее министр обороны Германии назвал удар США по Ирану «хорошей новостью».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами