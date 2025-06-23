В Иране оценили продолжительность конфликта с Израилем

CNN: конфликт Ирана и Израиля может продлиться два года

Конфликт между Ираном и Израилем может продлиться два года. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил высокопоставленный иранский чиновник.

«Иранское правительство хочет, чтобы Соединенные Штаты напрямую заплатили за войну, а не поддерживали Израиль», — говорится в сообщении.

Источник канала отметил, что иранская сторона готова к войне, однако требуют, чтобы власти США несли ответственность за свои действия и не «стояли за спиной у Израиля».

До этого сопредседатель группы по сотрудничеству Совета Федерации РФ с Собранием Исламского совета Исламской Республики Иран Дмитрий Василенко заявил, что конфликт Ирана и Израиля попытаются «загасить» в ближайшие два-три дня. Он подчеркнул, что для нападения на Иран не было никаких оснований. Сенатор добавил, что произошедшее является актом глупой агрессии и демонстрацией силы.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана.

Ранее министр обороны Германии назвал удар США по Ирану «хорошей новостью».