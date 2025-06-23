Министр обороны Германии назвал удар США по Ирану «хорошей новостью»

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал удары США по ядерным объектам Ирана «хорошей новостью» для Ближнего Востока и Европы. Его слова передает агентство DPA.

Он подчеркнул, что эскалация конфликта не является желательной, однако в Вашингтоне заявляли, что Иран достиг прогресса в разработке ядерного оружия.

«По моему мнению, главное, что, во-первых, была устранена серьезная угроза», – сказал Писториус.

Министр обороны Германии добавил, что устранение этой угрозы является «хорошей новостью для Ближнего Востока, но также и для Европы».

18 июня канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Израиль выполняет «грязную работу» за весь западный мир, поэтому руководство и армия еврейского государства заслуживают только уважения. Он добавил, что Иран является «террористическим режимом» как внутренне, так и внешне. Кроме того, он обвинил Тегеран в якобы передаче Москве дронов-камикадзе и другой военной помощи.

Ранее в конгрессе США призвали американцев «молиться» после ударов по Ирану.