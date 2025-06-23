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В Совфеде предупредили о попытках «загасить» конфликт между Ираном и Израилем

Сенатор Василенко: конфликт Ирана и Израиля попытаются «загасить» в ближайшие дни
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Reuters

Конфликт Ирана и Израиля попытаются «загасить» в ближайшие два-три дня. Об этом заявил сопредседатель группы по сотрудничеству Совета Федерации РФ с Собранием Исламского совета Исламской Республики Иран Дмитрий Василенко, передает ТАСС.

«Я думаю, что сейчас, скорее всего, в ближайшие двое-трое суток будут стараться конфликт загасить», — отметил он.

По словам сенатора, визит главы иранского МИД Аббаса Арагчи в Москву станет примером для сторон и подтолкнет к диалогу. Василенко подчеркнул, что для нападения на Иран не было никаких оснований. Он добавил, что произошедшее является актом глупой агрессии и демонстрацией силы. Кроме того, по словам политика, атаке не может быть оправданий.

Василенко предупредил, что на политическую арену в качестве посредника на данном этапе начнет выходить Россия.

До этого заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков напомнил, что партнерство России и Ирана нерушимо, и в сложившейся ситуации Тегеран действует в рамках права на самооборону.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой иранского МИД заявил, что неспровоцированная агрессия США в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий.

Ранее политолог назвал три варианта ответа Ирана на удары США.

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