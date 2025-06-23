Рябков заявил о праве Ирана на самооборону

Москва исходит из того, что Тегеран имеет право на самооборону в текущей ситуации. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях XI Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», его цитирует ТАСС.

«Это абсолютно легитимная и правильная подача», — добавил он.

До этого замглавы МИД заявил, что причиной ситуации вокруг Ирана стала безответственность США и Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее в Иране рассказали, что стало с обогащенным ураном после ударов США.