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В Польше подтвердили планирование покушения на Зеленского

МВД Польши: польский гражданин готовил покушение на Зеленского
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Brian Snyder/Reuters

Гражданин Польши планировал покушение на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши, министр-координатор спецслужб страны Томаш Семоняк в соцсети Х.

«Дело о пресечении действий по подготовке к покушению на президента Украины имело место в апреле 2024 года и завершилось задержанием и арестом гражданина Польши, который имел такие планы и пытался сотрудничать с российскими спецслужбами», — написал Семоняк.

По его словам, правоохранители передали в суд материалы по данному делу. При этом Семоняк не привел конкретных доказательств, свидетельствующих о намерениях задержанного сотрудничать со спецслужбами РФ.

Сегодня глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Зеленского в прошлом году якобы собирались ликвидировать в аэропорту польского Жешува. По его словам, президента хотели устранить с помощью FPV-дрона или снайпера. По подозрению в подготовке преступления был задержан польский военный пенсионер, рассказал Малюк. Следствие считает, что мужчина «был завербован Россией», отметил глава СБУ. Он добавил, что пенсионера якобы завербовали десятки лет назад.

В мае 2024 года СБУ утверждала, что на Украине разоблачили «сеть агентов ФСБ», которые собирались ликвидировать Зеленского и других украинских чиновников.

Ранее СБУ заявила о предотвращении нового покушения на журналиста Гордона.

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