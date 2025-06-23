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Трамп призвал держать цены на нефть низкими

Трамп призвал не допустить роста цен на нефть на фоне конфликта с Ираном
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал в соцсети Truth Social не допустить повышения цен на нефть на фоне конфликта с Ираном.

«Все, держите цены на нефть низкими. Я слежу! Вы играете на руку врагу. Не делайте этого», — написал он.

Также он поручил министерству энергетики США «бурить».

Накануне американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что попытка Ирана перекрыть Ормузский пролив в ответ на удары США станет уничтожит его экономику. На фоне голосования в иранском парламенте Вашингтон предупредил о возможном военном ответе, а глава Госдепа Марко Рубио призвал Китай повлиять на Тегеран. Через Ормуз проходит до 20% мировой нефти, и его блокада может поднять цены выше $130 за баррель. Глава Пентагона Пит Хегсет предостерег Иран от ответных ударов по силам США на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее политолог назвал три варианта ответа Ирана на удары США.

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