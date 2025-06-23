СМИ узнали о желании Трампа избавиться от «занозы в боку» в конгрессе США

Команда президента США Дональда Трампа начинает работу по смещению конгрессмена Томаса Масси из-за его критики в адрес американского лидера, в том числе за удары по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителей администрации.

«Два ключевых советника Трампа создают группу, чтобы отстранить от должности Масси, республиканца из Кентукки, имеющего склонность к оппозиции Трампу», — заявил источник.

Эту информацию телеканалу подтвердил старший политический советник Трампа Кристофер Ласивита. Он отметил, что вместе с ним над смещением Масси будет работать еще один советник президента Тони Фабрицио.

По данным NBC, Трамп и Масси уже давно не ладят друг с другом. Еще в 2020 году, во время первого президентского срока, Трамп пытался исключить конгрессмена из Республиканской партии, однако тот сумел сохранить свое место.

Масси, как утверждает канал, «продолжает оставаться занозой в боку» у американского лидера и во время его второго срока.

До этого конгрессмен-республиканец Томас Масси призвал руководство США прекратить выделять деньги Украине и вместо этого найти дипломатическое решение конфликта.

Вечером 24 мая Соединенные Штаты выделили Украине новую партию оружия и военной техники на $275 млн.

Ранее Масси призвал США к выходу из НАТО.