На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ узнали о желании Трампа избавиться от «занозы в боку» в конгрессе США

NBC: Трамп намерен сместить конгрессмена Масси, раскритиковавшего удары по Ирану
close
Brian Snyder/Reuters

Команда президента США Дональда Трампа начинает работу по смещению конгрессмена Томаса Масси из-за его критики в адрес американского лидера, в том числе за удары по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителей администрации.

«Два ключевых советника Трампа создают группу, чтобы отстранить от должности Масси, республиканца из Кентукки, имеющего склонность к оппозиции Трампу», — заявил источник.

Эту информацию телеканалу подтвердил старший политический советник Трампа Кристофер Ласивита. Он отметил, что вместе с ним над смещением Масси будет работать еще один советник президента Тони Фабрицио.

По данным NBC, Трамп и Масси уже давно не ладят друг с другом. Еще в 2020 году, во время первого президентского срока, Трамп пытался исключить конгрессмена из Республиканской партии, однако тот сумел сохранить свое место.

Масси, как утверждает канал, «продолжает оставаться занозой в боку» у американского лидера и во время его второго срока.

До этого конгрессмен-республиканец Томас Масси призвал руководство США прекратить выделять деньги Украине и вместо этого найти дипломатическое решение конфликта.

Вечером 24 мая Соединенные Штаты выделили Украине новую партию оружия и военной техники на $275 млн.

Ранее Масси призвал США к выходу из НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами