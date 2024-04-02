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В США призвали к выходу из НАТО

Конгрессмен Масси: США необходимо покинуть НАТО

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Global Look Press

Соединенным Штатам необходимо покинуть НАТО. С таким предложением выступил член палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси, сообщает РИА Новости.

«Гавайи не попадают под действие договора НАТО. Некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Я же говорю: давайте выведем из-под действия соглашения остальные 49 штатов», — заявил Масси.

Накануне телеканал CNN сообщил со ссылкой на представителя американского Госдепартамента, что штат Гавайи, на территории которого находится крупнейшая база Тихоокеанского флота США Перл-Харбор, не подпадает под статью НАТО о коллективной обороне. Это означает, что в случае нападения на Гавайи эта статья не будет задействована.

До этого президент России Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что РФ намерена воевать с Североатлантическим альянсом.

Ранее Путин заявил, что Россия ведет СВО для защиты своих людей.

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