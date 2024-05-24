США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Соединенные Штаты выделили Украине новую партию оружия и военной техники на $275 млн. Об этом объявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает пресс-служба Госдепа.

По его словам, этот новый пакет военной помощи «является частью усилий» Вашингтона по помощи украинской стороне «в отражении атак России около Харькова».

Как сообщил Блинкен, в этот пакет войдут, в частности, боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и AT-4, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые мины, комплекты химической, биологической и радиационной защиты.

Он также заявил, что военная помощь из предыдущих пакетов, которые США ранее выделили Украине, уже поступила на линию фронта. Госсекретарь добавил, что Вашингтон предоставит Киеву новую помощь «так скоро, как сможет».

До этого газета The New York Times писала, что Украина запросила у стран НАТО помощь в обеспечении военными инструкторами для обучения 150 тысяч новобранцев. В прошлом США отказывали в этом, однако председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун-младший счел это все равно неизбежным.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.