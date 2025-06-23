«Одними ракетами войну не выиграть». Почему Иран до сих пор не ответил США?

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному возмездию со стороны Ирана, и ближайшие 48 часов будут особенно напряженными, сообщает телеканал NBC. Из-за чего Тегерану понадобилось столько времени на ответ и почему положение Ирана ухудшается с каждым днем, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Надо прямо сказать, что поведение военно-политического руководства Тегерана в этом конфликте не всегда и не совсем понятно. К примеру, почему Ирану требуется 48 часов для того, чтобы ответить на удар 22 июня стратегических бомбардировщиков В-2А и крылатых ракет морского базирования?

Можно, конечно, сказать – Тегерану надо подготовиться, спланировать боевые действия, создать требуемые группировки, выделить необходимое количество средств поражения. Однако все это как-то идет вразрез с классикой военного искусства.

К примеру, средствами радиолокационной разведки ВС Ирана стратегические бомбардировщики В-2А должны быть обнаружены еще на подходе к государственной границе Исламской Республики (РЛС метрового диапазона неплохо «видят» самолеты малой радиолокационной заметности). Другой вопрос, конечно, осталось ли у Тегерана хоть что-нибудь из средств радиолокационной разведки после ударов Израиля.

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При входе этой формации в воздушное пространство Ирана военно-политическое руководство в Тегеране уже имело полное право отдать приказ на нанесение ответного удара по базам США в регионе. Тут ведь дорога каждая секунда.

Почему не отвечает Тегеран?

Однако на практике этого не произошло. А что неожиданного и из ряда вон выходящего оказалось для вождей Ирана в этой обстановке? Ведь никаким особенным оракулом и выдающимся прогнозистом не надо было быть, чтобы предсказать вмешательство США в этот вооруженный конфликт и заранее спланировать все возможные ответные меры.

Но ответный удар так до сих пор не состоялся. Причина подобного промедления в ходе военных действий не совсем понятна. Как известно, на войне одна минута решает исход баталии, один час определяет успех кампании, один день – судьбу империи (Александр Суворов).

А за эти 48 часов самолеты ВВС Израиля, пользуясь полным господством в воздухе, еще более ослабят боевые и оперативные возможности Вооруженных сил Ирана. Так что медлительность военно-политического руководства Ирана в этом плане не совсем понятна. В ходе вооруженного конфликта надо или воевать с полным напряжением всех имеющихся в распоряжении сил и средств, или не воевать вовсе.

Или, например, до сих пор нет ясного ответа, почему не состоялся ответно-встречный удар Ирана 13 июня, сразу после первого удара ВВС Израиля? Казалось бы, взлет более 200 самолетов Израиля должен быть обнаружен всеми силами и средствами разведки Ирана, включая и агентурные сети. Уже после подъема в воздух израильских истребителей в Тегеране имели полное право на ответно-встречный удар.

И вновь ничем не необъяснимая задержка с какими-либо решительными действиями. А ведь, казалось бы, подобного развития событий в Тегеране ожидали в течение десятилетий и все действия сил и средств Ирана в этом случае должны быть спланированы и расписаны до минуты.

В настоящее время интенсивность ракетных ударов по объектам на территории Израиля снижается, хотя и отдельные оперативно-тактические баллистические ракеты Ирана прорываются через противоракетную оборону еврейского государства.

Иногда даже высказывается мысль, что тем самым Иран экономил ракеты для последующего удара по базам США в регионе. Хотя подобное поведение иранского руководства попахивает воинским преступлением. Когда по объектам твоей страны непрерывно наносят ракетно-авиационные удары, а ты «экономишь» средства поражения для каких-то последующих действий, это выглядит, по меньшей мере, странным.



И главное — если Тегеран «не снес» Израиль в первом мощном ударе (или не переломил обстановку в свою пользу в течение первых двух-трех суток), то каждый последующий день ведения вооруженной борьбы будет только ухудшать положение Ирана.

Силы Ирана на исходе?

У Исламской Республики будут неумолимо истощаться средства ведения вооруженной борьбы (а восполнять их в условиях постоянных бомбардировок ВВС Израиля крайне проблематично), в свою очередь, у Израиля они будут только наращиваться за счет масштабной и постоянно возрастающей помощи Соединенных Штатов.

Нет сомнения в том, что Израиль и США предпринимают самые экстренные меры для усиления возможностей противоракетной обороны израильской стороны. Нельзя исключать, что противоракеты и комплексы в срочном порядке перебрасываются на Ближний Восток самолетами военно-транспортной авиации США.

И в заключение. Не стоит преувеличивать мощь оперативно-тактических баллистических ракет Ирана (преуменьшать, конечно, тоже не надо). Прибегнем к самым простым расчетам. Вес боевой части ракеты ОТРК обычно 250—500 кг. По некоторым данным, Иран уже запустил около 500 ракет. Возникает вопрос — сколько осталось? Предположим, 1500 (подобная цифра относится весьма к оптимистическим оценкам). Далеко не все из этих изделий находятся в боеготовом состоянии и долетят до объектов поражения.

Примерно такое же количество авиационных средств поражения (разумеется, в тротиловом эквиваленте) ВВС Израиля расходуют за три-четыре дня интенсивной боевой работы. Но если для израильских пилотов подобный расход боеприпасов далеко не критичен и легко возобновляем, то воспроизводство иранских баллистических ракет дело весьма трудоемкое.

А других средств воздействия на противника у Ирана практически нет. И баллистическими ракетами в обычном снаряжении войну выиграть нельзя. Для этого нужны согласованные усилия всех видов вооруженных сил и родов войск. Так что вполне возможно, к уступчивости Ирана в плане завершения конфликта может привести элементарное истощение запасов ракет ОТРК.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).