В Белом доме выразили уверенность в уничтожении ядерной инфраструктуры Ирана

Удары Военно-воздушных сил США по Ирану были нанесены по местам хранения обогащенного урана, в результате чего объекты ядерной инфраструктуры страны были «полностью уничтожены». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, пишет РИА Новости.

«Мы уверены, что иранские ядерные объекты были полностью уничтожены... У нас высокая степень уверенности в том, что именно там, где были нанесены удары, и хранился обогащенный уран», — сказала она.

По словам Левитт, президент США Дональд Трамп не отдал бы приказ об атаке, если бы американские военные не были в этом уверены.

Операция была успешной, что подтвердили американские политики, а также союзники США, в том числе Израиль, добавила пресс-секретарь.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее Иран пообещал США тяжелые последствия в ответ на удары по ядерным объектам.