Каллас своим докладом вызвала скандал в Израиле

Bild: доклад Каллас об Израиле раскритиковали еще до официальной презентации

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас подготовила доклад, который вызвал бурную реакцию в Израиле. Об этом сообщает Bild.

Согласно материалу издания, ответ правительства в Иерусалиме на доклад пришел незамедлительно. В статье Bild отмечается, что документ был «односторонним» и представлял собой пример двойных стандартов Евросоюза по отношению к Израилю.

22 июня Каллас на своей странице в социальной сети X призвала Иран, Израиль и США вернуться за стол переговоров. При этом глава дипломатии ЕС отметила, что главы МИД Евросоюза будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке на плановой встрече 23 июня в Люксембурге.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Германии пообещали не забывать об Украине на фоне конфликта Израиля и Ирана.