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В Германии пообещали не забывать об Украине на фоне конфликта Израиля и Ирана

Глава МИД ФРГ Вадефуль пообещал не забывать об Украине из-за Израиля и Ирана
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Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль пообещал не забывать об Украине на фоне конфликта Израиля и Ирана. Его слова приводит журнал Der Spiegel.

Главе МИД ФРГ задали вопрос о том, не беспокоит ли его тот факт, что конфликт Израиля и Ирана перетягивает внимание с Украины.

«Да, конечно. Мы не забываем об Украине. То же касается и других вооруженных конфликтов, и гуманитарных катастроф, таких как в Судане и Южном Судане», — сказал Вадефуль.

По его словам, Запад должен действовать последовательно в отношении России, чтобы склонить президента Владимира Путина к переговорам. Речь идет о военной поддержке Киева, уточнил он.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что эскалация конфликта между Израилем и Ираном, а также сокращение помощи Украине со стороны США не остановят теракты ВСУ на территории России.

Ранее глава МИД ФРГ оценил возможность переговоров с Лавровым.

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