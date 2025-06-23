На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде заявили о «медленной смерти НАТО» из-за Трампа

Сенатор Климов: медленная смерть НАТО очень токсична для всех в мире
close
Michael Kappeler/Global Look Press

Перед предстоящим саммитом НАТО заметна некоторая нервозность европейских лидеров в связи с меняющейся позицией президента США Дональда Трампа. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

«НАТО создавалось исключительно как организация, обслуживающая интересы вашингтонского обкома, то есть лиц, которые командовали Соединенными Штатами через конгресс, Белый дом, Пентагон и другие структуры. Сейчас в Штатах внутренний раскол. В связи с расколом Трамп ведет себя по отношению к Североатлантическому альянсу не так, как многие его предшественники. Поэтому присутствие Трампа на саммите и вообще повестка встречи во многом зависят от внутренней американской повестки», — сказал сенатор.

По его мнению, единственное, что сейчас реально интересует Трампа в рамках НАТО — это увеличение взносов на содержание альянса.

«Вашингтону хочется, чтобы все члены НАТО согласились тратить 5% ВВП на вооружение и военную инфраструктуру альянса. Если же на саммите будет принято то решение, которое Трампу не понравится, то Вашингтон сделает шаг назад и отмежуется от этих решений. Все это подтверждает факт, что НАТО превратился в умирающую организацию и ее медленная смерть очень токсична для всего мира», — заключил Климов.

Саммит НАТО пройдет 24–25 июня в Гааге. При этом СМИ сообщали, что Трамп не собирается присутствовать на предстоящей встрече.

Ранее Зеленский назвал условие победы Путина над НАТО.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами