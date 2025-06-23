В Совфеде заявили о «медленной смерти НАТО» из-за Трампа

Перед предстоящим саммитом НАТО заметна некоторая нервозность европейских лидеров в связи с меняющейся позицией президента США Дональда Трампа. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

«НАТО создавалось исключительно как организация, обслуживающая интересы вашингтонского обкома, то есть лиц, которые командовали Соединенными Штатами через конгресс, Белый дом, Пентагон и другие структуры. Сейчас в Штатах внутренний раскол. В связи с расколом Трамп ведет себя по отношению к Североатлантическому альянсу не так, как многие его предшественники. Поэтому присутствие Трампа на саммите и вообще повестка встречи во многом зависят от внутренней американской повестки», — сказал сенатор.

По его мнению, единственное, что сейчас реально интересует Трампа в рамках НАТО — это увеличение взносов на содержание альянса.

«Вашингтону хочется, чтобы все члены НАТО согласились тратить 5% ВВП на вооружение и военную инфраструктуру альянса. Если же на саммите будет принято то решение, которое Трампу не понравится, то Вашингтон сделает шаг назад и отмежуется от этих решений. Все это подтверждает факт, что НАТО превратился в умирающую организацию и ее медленная смерть очень токсична для всего мира», — заключил Климов.

Саммит НАТО пройдет 24–25 июня в Гааге. При этом СМИ сообщали, что Трамп не собирается присутствовать на предстоящей встрече.

Ранее Зеленский назвал условие победы Путина над НАТО.