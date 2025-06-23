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В США анонсировали плохие новости для Зеленского на саммите НАТО

Bloomberg: ситуация на Ближнем Востоке может затмить Украину на саммите НАТО
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Ints Kalnins/Reuters

Украина может не получить желаемого внимания на саммите НАТО из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg.

«Кризис на Ближнем Востоке поглощает политическую энергию в США и Европе на фоне того, как Украина хочет, чтобы ее союзники сфокусировались на усилении давления против РФ», — говорится в сообщении агентства.

Журналисты считают, что президента Украины Владимира Зеленского ждут «плохие новости» в Гааге. В Bloomberg уточнили, что ранее он уже испытывал трудности с вниманием главы НАТО Марка Рютте.

О том, что на предстоящем саммите НАТО украинская тематика отойдет в сторону, заявлял и член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Сергей Муратов. По его мнению, западные политики донесут до Зеленского мысль: «ничего личного, просто бизнес» и будут сконцентрированы на обсуждении конфликта Ирана и Израиля.

Саммит НАТО пройдет 24–25 июня в Гааге. Известно, что Зеленского пригласили принять участие в этом мероприятии, однако пока неизвестно, принял ли он решение по поводу поездки. Вместе с тем Politico сообщает, что на саммите не будет отдельного заседания по Украине.

Ранее в МИД России заявили, что станет гарантией для невступления Украины в НАТО.

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