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Путин продолжил встречу с выпускниками-отличниками военных вузов

Путин пообщался с выпускниками военных вузов в неформальной обстановке
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин после встречи с выпускниками вузов военных и силовых ведомств пообщался с участниками мероприятия в неформальной обстановке. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства коротко поговорил с участниками встречи, а затем сделал с ними общую фотографию. Один из участников мероприятия попросил российского лидера сделать с ним селфи.

Путин на встрече рассказал выпускникам, что Россия на данный момент сражается за свое будущее. Он отметил, что новый этап службы студентов начинается в год 80-летия Великой Победы. Путин напомнил, что бойцы спецоперации являются прямыми наследниками героев ВОВ, а также всех поколений защитников тысячелетней истории страны.

До этого сообщалось, что встреча российского лидера со студентами пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Участие в мероприятии приняли порядка 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их педагоги и представители военных ведомств.

Ранее Путин сообщил об «очень опасной черте», к которой подошел мир.

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