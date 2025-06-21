Путин примет в Кремле выпускников вузов силовых и военных ведомств

Путин встретится с выпускниками военных вузов, а также с лидером Мали 23 июня

В понедельник, 23 июня, состоится встреча президента РФ Владимира Путина с выпускниками высших учебных заведений Министерства обороны, Следственного комитета, МЧС, Росгвардии, ФСБ, МВД, ФСО и ФСИН. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца соберутся более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств», — говорится на сайте ведомства.

Кроме того, в пресс-релизе говорится о том, что в тот же день российский лидер проведет переговоры с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. По информации Кремля, глава африканского государства посетит Москву с официальным визитом.

В центре внимания будут вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также актуальные проблемы региональной и международной повестки.

Накануне в рамках встречи с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин заявил, что с удовольствием совершит визит в Китай.

Ранее генсек ОПЕК признался, что всегда восхищался Путиным.