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В Совфеде рассказали, ответит ли Иран на атаку США

Сенатор Джабаров: Иран может ответить на атаку США, чтобы сохранить лицо
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Иран может ответить на удар США по своим ядерным объектам, чтобы сохранить лицо. Об этом в беседе с News.ru заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он допустил, что ответ может быть, потому что Тегеран «сам себя ограничил» 48 часами, которые вскоре истекают. Ирану нужно что-то делать, либо он может потерять лицо, указал Джабаров.

«Трудно сказать, как это будет сделано, потому что это очень горячая точка. Если что-то произойдет, то практически вся Евразия и весь Ближний Восток будут охвачен огнем. Будем надеяться, что здравый смысл возобладает, и Трамп остановится», — заявил Джабаров.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3», атаковав военные цели в Израиле.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт, ударив по трем иранским ядерным объектам — Фордо, Натанз и Исфахан. Глава Белого дома Дональд Трамп выступил с обращением к нации: он назвал целью атак уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы.

В настоящее время администрация президента Соединенных Штатов готовится к возможному возмездию со стороны Ирана. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в конгрессе США призвали американцев «молиться» после ударов по Ирану.

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