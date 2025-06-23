На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, когда была запланирована встреча Путина и Арагчи

Песков: встреча Путина и Арагчи была запланирована еще до ударов США по Ирану
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что встреча президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи была запланирована еще до ударов США по Ирану. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, действительно, это так», — отметил Песков, уточнив, что после ударов США по Ирану встреча Путина и Арагчи приобрела «дополнительную и особенную актуальность».

23 июня президент РФ Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Кремле.

По данным источников агентства Reuters, министр должен передать президенту России письмо от верховного лидера Ирана Али Хаменеи «с просьбой о помощи». Источники агентства рассказали, что Тегеран на данный момент якобы «не впечатлен» поддержкой со стороны России и хотел бы, чтобы Москва «делала больше». При этом они не уточнили, на какую именно поддержку рассчитывает иранская сторона.

Ранее в Иране заявили, что не боятся США и дадут «решительный ответ».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами