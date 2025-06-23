В Кремле рассказали, когда была запланирована встреча Путина и Арагчи

Песков: встреча Путина и Арагчи была запланирована еще до ударов США по Ирану

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что встреча президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи была запланирована еще до ударов США по Ирану. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, действительно, это так», — отметил Песков, уточнив, что после ударов США по Ирану встреча Путина и Арагчи приобрела «дополнительную и особенную актуальность».

23 июня президент РФ Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Кремле.

По данным источников агентства Reuters, министр должен передать президенту России письмо от верховного лидера Ирана Али Хаменеи «с просьбой о помощи». Источники агентства рассказали, что Тегеран на данный момент якобы «не впечатлен» поддержкой со стороны России и хотел бы, чтобы Москва «делала больше». При этом они не уточнили, на какую именно поддержку рассчитывает иранская сторона.

Ранее в Иране заявили, что не боятся США и дадут «решительный ответ».