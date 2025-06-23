Путин и премьер Ирака обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Кремль: Путин и ас-Судани обменялись мнениями по конфликту на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани обменялись мнениями по эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне глава МИД Ирака Фуад Хусейн заявил, что атаки Израиля на иранские ядерные объекты могут привести к экологической и санитарной катастрофам. Он призвал к выполнению решений Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия 1995 года относительно создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Кремле осудили удары США по Ирану.