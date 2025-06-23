На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Киевлян призвали бежать из столицы Украины

Военблогер Алехин призвал жителей Киева к бегству из столицы
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Киевлянам и жителям других крупных центров Украины следует добиваться вывода военных объектов за пределы городов либо «уезжать подальше» от таких объектов. Об этом заявил военблогер Роман Алехин в своем Telegram-канале.

«Призываю киевлян и жителей других крупных городов - добивайтесь вывода военных объектов за пределы городов, а также запрета по использованию торговых центров и других гражданских объектов для военных целей, ибо они станут военными целями. Или уезжаете подальше от таких объектов», — отметил он (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

По словам Алехина, ВС РФ далее будут продолжать демилитаризацию Украины.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что российские военные взяли под контроль все населенные пункты Донецкой народной республики, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинали свое контрнаступление в 2023 году.

Он уточнил, что бойцам армии России за прошлую неделю удалось освободить сразу несколько населенных пунктов в ДНР. В их числе Ульяновка, Новониколаевка, поселки Запорожье и Перестройка (украинское название — Перебудова).

Ранее глава ДНР рассказал, когда Украина утратила самостоятельность.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами