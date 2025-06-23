Киевлянам и жителям других крупных центров Украины следует добиваться вывода военных объектов за пределы городов либо «уезжать подальше» от таких объектов. Об этом заявил военблогер Роман Алехин в своем Telegram-канале.

«Призываю киевлян и жителей других крупных городов - добивайтесь вывода военных объектов за пределы городов, а также запрета по использованию торговых центров и других гражданских объектов для военных целей, ибо они станут военными целями. Или уезжаете подальше от таких объектов», — отметил он (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

По словам Алехина, ВС РФ далее будут продолжать демилитаризацию Украины.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что российские военные взяли под контроль все населенные пункты Донецкой народной республики, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинали свое контрнаступление в 2023 году.

Он уточнил, что бойцам армии России за прошлую неделю удалось освободить сразу несколько населенных пунктов в ДНР. В их числе Ульяновка, Новониколаевка, поселки Запорожье и Перестройка (украинское название — Перебудова).

Ранее глава ДНР рассказал, когда Украина утратила самостоятельность.