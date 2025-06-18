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Глава ДНР рассказал, когда Украина утратила самостоятельность

Пушилин: Украина с 2014 года действует в интересах Запада
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Украина потеряла свою субъектность еще в 2014 году и с этого момента является инструментом в руках западных стран. Таким мнением в интервью ТАСС поделился глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Украина потеряла субъектность еще в 2014 году и с тех пор действует в интересах Запада», — сказал Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Глава ДНР также отметил, что не знает публичных политиков на Украине, которые способны вести конструктивный диалог с Россией по урегулированию конфликта.

До этого Пушилин заявил, что Украина не в состоянии самостоятельно проводить какие-либо переговоры из-за потери своей субъектности. По его мнению, все решения будут зависеть от политической воли, однако не властей Украины, а других стран. Конкретные государства глава ДНР называть не стал, но, вероятнее всего, речь идет о Европе и США.

Ранее Лавров заявил, что Запад не хочет мира на Украине.

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ПМЭФ – 2025
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