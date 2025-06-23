Российские военные взяли под контроль все населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР), откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинали свое контрнаступление в 2023 году. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Начну с линии фронта. Действительно, есть изменения, есть изменения достаточно знаковые», — сказал Пушилин.

Он уточнил, что бойцам армии России за прошлую неделю удалось освободить сразу несколько населенных пунктов в ДНР. В их числе Ульяновка, Новониколаевка, поселки Запорожье и Перестройка (украинское название — Перебудова). Пушилин отметил, что взятие под контроль последнего дало возможность военным Вооруженных сил (ВС) РФ освободить все населенные пункты, откуда началось «пресловутое контрнаступление» украинцев два года назад.

До этого Пушилин выразил мнение, что Украина не в состоянии самостоятельно проводить какие-либо переговоры с Россией из-за потери своей субъектности. Глава ДНР считает, что все решения будут зависеть от политической воли, однако не украинских властей, а лидеров других стран. Конкретные государства Пушилин называть не стал, но, вероятнее всего, речь идет о Европе и США.

Ранее глава ДНР рассказал, когда Украина утратила самостоятельность.