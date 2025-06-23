Глава МИД Ирана высказался о темах встречи с Путиным

Иран и Россия проводят тесные консультации для противостояния общим угрозам. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи по прибытии в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

«У нас с Россией всегда были общие озабоченности, общие тревоги и общие противники. Мы всегда разделяем общие убеждения, проводим тесные консультации друг с другом, чтобы противостоять общим вызовам и угрозам», — сказал министр.

Он добавил, что эти темы станут основными на переговорах с российским лидером.

23 июня запланирована встреча Арагчи с Путиным. Подробности о формате встречи и составе делегаций пока не разглашаются.

До этого российский политолог Сергей Марков предположил, что министр иностранных дел Ирана может попросить Путина стать посредником на переговорах Ирана с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, иранская сторона также может попросить у РФ военную технику.

Ранее в Иране заявили, что не боятся США и дадут «решительный ответ».