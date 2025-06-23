Хинштейн назначил нового главу Суджанского района

Временно исполняющий обязанности главы Суджанского района Курской области Юрий Дмитрюков сложил свои полномочия. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн, пишет РИА Новости.

«Теперь же временно исполнять обязанности главы Суджанского района будет руководитель регионального центра «Патриот» Алексей Спиридонов», — говорится в публикации.

21 июня Хинштейн рассказал на Петербургском международном экономическом форуме, что для него важно достигать реальных и долгосрочных результатов в своей работе.

Он признал, что региону еще предстоит решить большое количество задач. По его мнению, полностью справиться с проблемами в 2025 и даже 2026 году не получится.

По словам Хинштейна, он относится к числу тех политиков, кто ориентирован не на сам процесс, а на конкретный результат. Он подчеркнул, что стремится к тому, чтобы после него в регионе остались ощутимые изменения, которые будут служить людям долгие годы.

Говоря о будущем, Хинштейн подтвердил, что видит себя дальше работающим в Курской области.

Ранее Хинштейн отреагировал на шутку Путина о нем.