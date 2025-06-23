Трампу рассказали о последствиях заявлений о смене режима в Иране

FT: США могут сильнее увязнуть в конфликте с Ираном после заявлений Трампа

Заявление президента США Дональда Трампа о смене власти в Иране может привести к еще более глубокому вовлечению Соединенных Штатов в конфликт на Ближнем Востоке. Об этом пишет британское издание Financial Times.

«Стремление США к смене режима может увеличить риск более глубокого американского вмешательства, которого опасаются многие демократы и даже некоторые республиканцы», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, высокопоставленные официальные лица США заявили, что Белый дом не стремится к смене правительства в Иране.

При этом Трамп после ударов по ядерным объектам Ирана заявил, что там может смениться власть, если она не сможет сделать страну «снова великой».

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Ранее в конгрессе США назвали удары по Ирану основанием для импичмента Трампа.