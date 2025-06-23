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ЕС обвинили во вмешательстве в выборы в Молдавии

Додон: ЕС непосредственно вмешивается в избирательную кампанию в Молдавии
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Европейский союз (ЕС) «непосредственно вмешивается» в избирательную кампанию в Молдавии. Об этом в интервью ТАСС заявил лидер Партии социалистов, экс-президент Молдавии Игорь Додон.

«Мы видим, что Европейский союз через разные заявления и визиты в Молдову уже непосредственно включается в избирательную кампанию», — сказал он.

Додон заявил, что действующие власти Молдавии собираются вбросить 500 тыс. бюллетеней на парламентских выборах в сентябре.

Парламентские выборы в Молдавии состоятся 28 сентября. Кандидатура премьер-министра и состав правительства должны получить подтверждение законодателей. Выборы проводятся по единому избирательному округу.

Тем временем Молдавии продолжается расследование дел против деятелей оппозиции. Так, в марте силовики задержали и посадили под арест главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. По ее словам, власти Молдавии хотят услышать приговор по ее делу до парламентских выборов, которые пройдут в сентябре.

Ранее в Молдавии заявили, что евроинтеграции страны мешает Россия.

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