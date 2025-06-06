Гуцул объяснила, почему Кишинев спешит с приговором по ее делу

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии хотят услышать приговор по ее делу до парламентских выборов, которые пройдут в сентябре. Об этом пишет РИА Новости.
Заявление Гуцул озвучили ее адвокаты. Лидер Гагаузии отметила, что судебные прения назначены на 1 июля.
«Нетрудно догадаться, почему так спешат: в Кишиневе поставлена четкая цель — успеть вынести приговор до парламентских выборов, чтобы запугать всех, кто осмеливается идти против режима Санду», — заявила Гуцул.
21 мая Гуцул заявила своим сторонникам, что Апелляционная палата Кишинева оставила в силе ее домашний арест. При этом политик подчеркнула, что не намерена сдаваться.
Главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.
Ранее российский посол предупредил Молдавию о рисках из-за ареста Гуцул.