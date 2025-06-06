Гуцул объяснила, почему Кишинев спешит с приговором по ее делу

Гуцул заявила, что власти Молдавии хотят услышать приговор по ее делу до выборов

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии хотят услышать приговор по ее делу до парламентских выборов, которые пройдут в сентябре. Об этом пишет РИА Новости.

Заявление Гуцул озвучили ее адвокаты. Лидер Гагаузии отметила, что судебные прения назначены на 1 июля.

«Нетрудно догадаться, почему так спешат: в Кишиневе поставлена четкая цель — успеть вынести приговор до парламентских выборов, чтобы запугать всех, кто осмеливается идти против режима Санду», — заявила Гуцул.

21 мая Гуцул заявила своим сторонникам, что Апелляционная палата Кишинева оставила в силе ее домашний арест. При этом политик подчеркнула, что не намерена сдаваться.

Главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

Ранее российский посол предупредил Молдавию о рисках из-за ареста Гуцул.