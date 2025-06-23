В Японии назвали возможную причину отказа премьера Исибы от участия в саммите НАТО

NHK: Исиба мог отказаться от участия в саммите НАТО из-за удара США по Ирану

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба мог отказаться от участия в саммите НАТО из-за ударов США по Ирану. Об этом сообщает NHK.

По словам журналистов, еще одной причиной является возможное отсутствие президента США Дональда Трампа на встрече в Гааге.

До этого замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что в Москве не ожидают услышать ничего нового по теме Украины на саммите НАТО.

Саммит НАТО состоится в Гааге 24–25 июня. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что пока не принял решение по поводу поездки в Гаагу на саммит НАТО.

Также газета Politico писала, что на саммите НАТО в Гааге 24 и 25 июня не будет проходить заседание о ситуации на Ближнем Востоке.

Согласно материалу, официальных встреч входящих в блок глав государств для обсуждения происходящего в регионе сейчас нет. Кроме того, заявления президента США Дональда Трампа «внесли новую неопределенность в саммит, который, как надеялись представители НАТО, пройдет по жесткому сценарию».

Ранее Украину «сократили» в повестке на саммите НАТО.