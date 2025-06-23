В Москве прокомментировали готовящийся саммит НАТО

МИД: в Москве не ожидают услышать ничего нового по теме Украины на саммите НАТО

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что в Москве не ожидают услышать ничего нового по теме Украины на саммите НАТО.

По словам Грушко, по Украине, вероятно, будет сохраняться прежняя риторика.

Саммит НАТО состоится в Гааге 24–25 июня. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что пока не принял решение по поводу поездки в Гаагу на саммит НАТО.

До этого Зеленский допустил, что там увидится со своим американским коллегой Дональдом Трампом. По словам Зеленского, встреча с Трампом очень важна, но его поездка в Гаагу не зависит от контактов с президентом США. Однако, если они состоятся, лидеры обсудят санкции и давление на Россию. Президент Украины считает, что им нужно говорить о «новом дыхании в дипломатическом треке».

Ранее в США призвали «закрыть двери» НАТО для Украины.