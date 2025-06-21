Зеленский допустил свое участие в саммите НАТО в Гааге

Зеленский не принял решение об участии в саммите НАТО в Гааге, но его пригласили

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пока не принял решение по поводу поездки в Гаагу на саммит НАТО 24 и 25 июня. Его слова приводит ТСН.

Глава государства отметил, что вероятность этой поездки велика, но он будет решать накануне саммита.

«Я хочу, безусловно, провести несколько встреч. И есть соответствующие приглашения от короля и от премьера», — сказал украинский лидер.

До этого он допустил, что там увидится со своим американским коллегой Дональдом Трампом. По словам Зеленского, встреча с Трампом очень важна, но его поездка в Гаагу не зависит от контактов с президентом США. Однако, если они состоятся, лидеры обсудят санкции и давление на Россию. Президент Украины считает, что им нужно говорить о «новом дыхании в дипломатическом треке».

На этой неделе без итогового коммюнике завершился саммит G7 («Большой семерки»: США, Канады, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Японии) в Канаде. Страны-участницы не смогли согласовать свои позиции по разным аспектам, в первую очередь по украинскому конфликту. По сообщениям СМИ, главной проблемой стала позиция США. Сам президент Трамп покинул саммит досрочно и не провел обещанной встречи с Зеленским.

Ранее Украину «сократили» в повестке на саммите НАТО.