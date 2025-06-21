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СМИ: на саммите НАТО отказались от Ближнего Востока

Politico: на саммите НАТО в Гааге не будут обсуждать Ближний Восток
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Yves Herman/Reuters

На саммите НАТО в Гааге 24 и 25 июня не будет проходить заседание о ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет Politico.

Согласно материалу, официальных встреч входящих в блок глав государств для обсуждения происходящего в регионе сейчас нет. Кроме того, заявления президента США Дональда Трампа «внесли новую неопределенность в саммит, который, как надеялись представители НАТО, пройдет по жесткому сценарию».

Издание отмечает, что обострение на Ближнем Востоке может стать поводом для Трампа сообщить о необходимости увеличить расходы на оборону до 5% ВВП (валового внутреннего продукта, т.е. совокупной стоимости произведенных в стране конечных товаров и услуг).

До этого стало известно, что на саммите НАТО не будет заседания совета альянса по Украине. Организаторы решили сократить повестку после того, как лидер США внезапно покинул саммит G7, поскольку «не заинтересованы в усилении внимания к войне, которую Трамп не смог разрешить». Сокращенный график позволит провести только два основных мероприятия: приветственный ужин в замке голландской королевской семьи и одно заседание альянса вместо обычных двух или трех.

Ранее Зеленский после сорвавшейся встречи с Трампом анонсировал новую.

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