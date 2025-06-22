На Украине описали наилучший для Киева сценарий действий Трампа на Ближнем Востоке

Климкин: Трамп может переключить внимание с Ирана на урегулирование на Украине

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин описал наилучший для Киева сценарий действий президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Своим мнением он поделился на YouTube-канале LIGA.net.

Климкин пояснил, что если у Трампа не получится урегулировать конфликт на Ближнем Востоке, он может переключиться на Украину. По его мнению американский президент слишком хочет «казаться крутым», поэтому ему важно решать международные вопросы.

«Если ты ни в чем не крутой, возникает вопрос — а вообще что такое крутизна?.. Поэтому мы посмотрим», — сказал Климкин.

Перед саммитом НАТО в Гааге администрация президента США Дональда Трампа должна представить европейским лидерам ясный план для достижения мира на Украине. О требованиях, выдвинутых Западом к американскому президенту, рассказал профессор института Куинси Анатоль Ливен.

До этого администрация президента США Дональда Трампа потребовала, чтобы упоминание Украины в окончательном коммюнике саммита НАТО, запланированного на 24–25 июня в Гааге, было сведено к минимуму.

Ранее Зеленский назвал сроки завершения конфликта на Украине.