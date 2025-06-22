СМИ рассказали о последствиях ударов США по Ирану для Украины

Украину могут ждать проблемы из-за удара США по Ирану. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что вытягивание США в длительный конфликт обнулит перспективы любой помощи Вашингтона, приведет к росту цен на нефть, что повлияет на укрепление позиций России, а также к расколу глобального Запада и вступлению его в эру «больших потрясений». В это время западным государствам «будет явно не до Украины», подчеркивает издание.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее на Украине описали наилучший для Киева итог действий Трампа на Ближнем Востоке.