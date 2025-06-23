Закрытие «политического образования Украина» неизбежно, Киев не сможет победить в конфликте с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса украинского лидера Алексей Арестович.
«Вопрос закрытия политического образования «Украина» в том виде, в каком она была, — дело времени. Что является большой бедой для всех украинцев», — подчеркнул он.
Бывший советник офиса украинского лидера добавил, что у Киева «нет никаких шансов» выиграть в продолжающемся конфликте, поскольку уже сегодня очевиден процесс распада украинской государственности с резким ухудшением ситуации на фронте для ВСУ.
До этого Арестович заявлял, что в будущем Украина может быть разделенной на несколько частей, у страны уже нет никаких шансов вернуться к границам 1991 года.
Ранее Арестович назвал правление Зеленского «единоличной диктатурой».