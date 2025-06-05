Арестович предрек раздел Украины на несколько частей

Арестович: Украина в будущем может оказаться разделенной на несколько частей

В будущем Украина может быть разделенной на несколько частей, у страны уже нет никаких шансов вернуться к границам 1991 года. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса украинского лидера Алексей Арестович.

«Знакомой нам Украины в границах 91-го года уже нет. Будет какая-то другая Украина. Может их будет несколько», — подчеркнул он.

Арестович добавил, что границы государств никогда не стояли на месте, они менялись «множество раз».

По мнению бывшего советника офиса президента Украины, русские, украинцы и белорусы составляют единое «мета-пространство».

«Государственных образований может быть сколько угодно здесь, но этическое и цивилизационное пространство одно», — подытожил он.

До этого Арестович отказался от сборов средств на оружие для Вооруженных сил Украины.

По словам Арестовича, он продолжит собирать средства на небоевые цели, например на воду, медицину и средства эвакуации. Экс-советник добавил, что планирует передавать средства украинским военным в том случае, если это «спасет жизни».

Ранее сообщалось, что Бельгия собирается ежегодно выделять Украине финансовую помощь.