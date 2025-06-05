На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Арестович предрек раздел Украины на несколько частей

Арестович: Украина в будущем может оказаться разделенной на несколько частей
close
Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

В будущем Украина может быть разделенной на несколько частей, у страны уже нет никаких шансов вернуться к границам 1991 года. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса украинского лидера Алексей Арестович.

«Знакомой нам Украины в границах 91-го года уже нет. Будет какая-то другая Украина. Может их будет несколько», — подчеркнул он.

Арестович добавил, что границы государств никогда не стояли на месте, они менялись «множество раз».

По мнению бывшего советника офиса президента Украины, русские, украинцы и белорусы составляют единое «мета-пространство».

«Государственных образований может быть сколько угодно здесь, но этическое и цивилизационное пространство одно», — подытожил он.

До этого Арестович отказался от сборов средств на оружие для Вооруженных сил Украины.

По словам Арестовича, он продолжит собирать средства на небоевые цели, например на воду, медицину и средства эвакуации. Экс-советник добавил, что планирует передавать средства украинским военным в том случае, если это «спасет жизни».

Ранее сообщалось, что Бельгия собирается ежегодно выделять Украине финансовую помощь.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами