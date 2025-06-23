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Иран может выпустить ракеты по судам в Ормузском проливе

Bloomberg: Иран может начать стрелять ракетами по судам в Ормузском проливе
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Bill Foley/AP

Иран может начать «стрелять ракетами» по судам, проходящим через Ормузский пролив. С таким утверждением выступило агентство Bloomberg.

«Одним из вариантов было бы преследование судоходства небольшими, быстрыми патрульными катерами. Или он мог бы запускать беспилотники и стрелять ракетами по судам с прибрежных или внутренних участков. Это могло бы сделать проход через него (пролив. — «Газета.Ru») слишком рискованным для коммерческих судов», — говорится в сообщении издания.

У Ирана не будет законных полномочий перекрыть движение судов через Ормузский пролив, поэтому Тегерану «придется добиваться этого силой или угрозой применения силы», пишет Bloomberg.

По оценке агентства, если бы иранский флот попытался перекрыть вход в пролив, он, скорее всего, столкнулся бы с «жестким ответом» со стороны Пятого флота США.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что возможное решение Ирана перекрыть пролив «не пощадит» США.

Иранский депутат Исмаил Коусари отмечал, что парламент Исламской Республики считает необходимым блокировать Ормузский пролив после ударов США по ядерным объектам. По его словам, окончательное решение по этому вопросу должен принять Совет национальной безопасности Ирана.

Через пролив проходит почти пятая часть мирового нефтяного трафика.

Ранее в России допустили дефицит нефти в мире из-за войны Израиля и Ирана.

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