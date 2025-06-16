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В России допустили дефицит нефти в мире из-за войны Израиля и Ирана

Энергоэксперт Юшков не исключил дефицит нефти в мире из-за войны Израиля с Ираном
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Максим Богодвид/РИА Новости

Война между Ираном и Израилем может привести к дефициту нефти в мире, сказал «Газете.Ru» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Иран экспортирует сейчас примерно 1,5 млн баррелей нефти. И если эти объемы сократятся, либо вообще прекратятся поставки иранской нефти на мировой рынок, это уже будет дефицит. Тогда цена барреля Brent взлетит до $90–100. То есть это уже будет ощутимо для мирового рынка. Пока Израиль бил по ядерной программе Ирана, по ядерным и военным объектам, постепенно он переходит на промышленные объекты. В основном это оборонно-промышленные предприятия, но в дальнейшем, может быть, Израиль перейдет и к ударам по нефтяной инфраструктуре Ирана, по месторождениям топлива, нефтепроводам и портам. Если это будет происходить, цены на нефть будут повышаться», — отметил Юшков.

14 июня иранский чиновник Исмаил Коусари заявил, что Тегеран не исключает перекрытия Ормузского пролива, через который идет 20% всей мировой нефти. По словам чиновника, Иран «без колебаний» закроет пролив в случае соответствующего решения властей. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что закрытие пролива повысит цены на нефть до $130 за баррель Brent.

Ранее стало известно, как война между Ираном и Израилем скажется на нефтяных ценах.

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