Нетаньяху заявил о близости Израиля к достижению целей в Иране

Нетаньяху: Израиль очень близок к достижению своих целей в Иране

Израиль «очень близок» к тому, чтобы реализовать свои цели в Иране. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.

«Это режим в (Иране. — «Газета.Ru»), который хочет нас уничтожить, и именно поэтому мы начали эту операцию по устранению двух конкретных угроз нашему существованию: ядерной угрозы и угрозы баллистических ракет. Мы шаг за шагом движемся к достижению этих целей, мы очень близки к их достижению», — сказал глава кабмина.

По его словам, его страна «не будет втянута в войну на истощение», но не остановит «эту историческую операцию, пока не достигнет всех целей».

Политик также отметил, что Израиль «уже многого достиг», и теперь, с помощью президента США Дональда Трампа, «еще ближе подошли к достижению» своих целей.

В ночь на 22 июня американский лидер сообщил, что Военно-воздушные силы Соединенных Штатов атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

16 июня Нетаньяху перечислил ключевые цели военной операции в Иране, не исключив, что ее результатом может стать смена власти в Исламской Республике.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

Ранее в МИД России заявили, что Израиль «почувствовал безнаказанность».